Tim, giudice: integrazione odg contraria alle regole

Milano, 23 apr. - La decisione del consiglio sindacale di Tim di integrare l'ordine del giorno dell'assemblea dei soci di domani con le richieste del fondo Elliott è "contraria alle regole legali e convenzionali". Perchè in questo caso l'assemblea di Tim di domani si svolgerebbe "in contrasto con tali regole" e sarebbe "passibile di sfociare in deliberazioni invalide". Lo scrive il giudice civile di Milano, Elena Riva Cagnola, nel provvedimento con cui ha accolto il duplice ricorso del cda di Tim dell'azionista di maggioranza Vivendi con le decisioni del collegio dei sindaci.

Il problema, rileva il giudice civile di Milano, è che una delibera "medio tempore" come quella dei sindaci di Tim "appare suscettibile di dar corso ad un'assemblea su un odg per così dire 'impossibile' ai sensi statutari e normativi, con tutte le conseguenze in termini di successiva conflittualità endo-societaria".