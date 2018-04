Missione del vicesegretario Usa in Eritrea, Gibuti ed Etiopia

Roma, 23 apr. - Il vice segretario di Stato Usa per gli Affari africani, Donald Yamamoto, è in missione nell'Africa orientale. Stando a quanto reso noto dal Dipartimento di Stato, Yamamoto è giunto ieri in Eritrea dove rimarrà fino a domani, prima di partire alla volta di Gibuti, da dove raggiungerà, il 26 aprile, l'Etiopia.

Ad Asmara, Yamamoto avrà "consultazioni bilaterali con funzionari del governo, incontrerà la comunità diplomatica e visiterà il personale dell'ambasciata". Quindi "guiderà la delegazone Usa al forum Usa-Gibuti del 24 e 25 aprile a Gibuti, il nostro dialogo annuale su questioni politiche, economiche, di aiuto e di cooperazione sulla sicurezza", si legge nella nota.

Ultima tappa, il 26 aprile, ad Addis Abeba, dove incontrerà funzionari di governo.

Lo scorso novembre, Yamamoto disse alla stampa che gli Stati Uniti si stanno adoperando per risolvere la situazione di "nè guerra nè pace" tra Eritrea ed Etiopia, in atto dalla fine del conflitto del 1998-2000.

Il diplomatico americano è stato ambasciatore in Etiopia e Gibuti, e incaricato di affari all'ambasciata di Asmara.