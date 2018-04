Chiti: su offerta di governo devono decidere gli iscritti del Pd

Roma, 23 apr. - "I cittadini alle elezioni ci hanno consegnato un ruolo di opposizione, ma se dovesse arrivare un'offerta specifica - anche se non credo avverrà - sarebbero i nostri iscritti a dover decidere, non solo il gruppo dirigente". Lo ha affermato in una nota l'esponente del Pd Vannino Chiti.

"Ci dovrebbe essere - ha aggiunto - una discussione di una settimana in tutti i circoli e poi un referendum. Questo modo di operare, messo in atto da diverso tempo dall'Spd, i socialisti tedeschi, deve divenire un metodo permanente, il Pd deve imparare a collocarsi rispetto a un governo dopo aver discusso con i propri iscritti. E tutte le principali scelte strategiche devono essere assunte consultando la nostra base".

"La partecipazione va praticata in concreto e su temi veri, non con annunci vuoti e sempre soltanto sulle candidature", ha concluso Chiti.