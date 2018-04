Ronzulli (FI): Stato-mafia, assurdo che un magistrato vada in tv

Roma, 23 apr. - "Trovo assurdo, se non tragico, che in un paese come questo un magistrato possa andare in televisione, rilasciare interviste, partecipare a convegni politici, esprimere posizioni politiche. Non voglio far polemica sulla persona, ma è un paese che diventa pericoloso se la terzietà dei magistrati viene meno", lo ha detto Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia, parlando ad Agorà su Rai3, della sentenza sulla trattativa Stato-mafia e delle posizioni espresse dal pm Antonino Di Matteo.