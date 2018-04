Governo, Salvini: istituiremo un ministero per la montagna

Tolmezzo (UD), 23 apr. - Matteo Salvini, leader della Lega, ha annunciato a Tolmezzo, in provincia di Udine, la costituzione di un ministero per la montagna se andrà al Governo. "Un ministero che si occupi - ha spiegato - di ospedali di montagna, di scuole di montagna, dell'agricoltura della montagna", perchè "bisogna smetterla che se ne occupi gente di città che delle terre alte non capisce niente". Salvini ha poi definito 'l'ambientalismo di salotto' la 'morte' della montagna. Quanto ai temi più generali, Salvini ha assicurato che la Lega al governo presterà la massima attenzione all'emergenza del lavoro (cancellando la riforma Fornero e riducendo le tasse alle imprese) e alla blindatura dei confini, perchè "non deve entrare più nessuno senza permesso".