Ronzulli (FI): da noi nessun veto ai 5 stelle, da loro insulti

Roma, 23 apr. - "Non siamo noi che abbiamo posto dei veti, non siamo noi che abbiamo detto che al tavolo con qualcuno non ci sentiamo, non siamo noi che abbiamo detto come scrivere le regole democratiche del gioco. Noi abbiamo ricevuto più volte dei veti oltre che degli insulti". Lo ha detto Licia Ronzulli, parlamentare di Forza Italia, parlando dell'andamento delle consultazioni ad Agorà su Raitre.

"Per ben due volte - ha sottolineato l'esponente azzurra, secondo la sintesi del suo intervento diffusa dall'ufficio stampa della trasmissione televisiva - Berlusconi ha detto va bene, Forza Italia c'è, con il centrodestra, per fare un governo con i 5 Stelle, ha dato la sua disponibilità. E dopo poche ore hanno chiesto di avere Forza Italia e Fratelli d'Italia come appoggio esterno. Questo trovo che sia offensivo nei confronti dei 5 milioni di elettori che hanno votato Forza Italia".

"Chiedevamo pari dignità, chiedevamo di non essere messi nell'angolo. Non è detto che non si possa più avere a che fare, ma devono far cadere dei veti", ha concluso Ronzulli.