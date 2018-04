Polidori (FI): messaggio dalle urne in Molise inequivocabile

Roma, 23 apr. - "Auguri e buon lavoro al presidente Donato Toma, complimenti alla coordinatrice di FI in Molise Annaelsa Tartaglione e grazie al presidente Berlusconi, che anche questa volta si è speso con infinita generosità e grande carisma, rendendo possibile la vittoria del centrodestra e l'affermazione di FI quale primo partito della coalizione. Il messaggio delle urne è inequivocabile e va a rafforzare quello consegnatoci dagli italiani lo scorso 4 marzo: governare tocca al centrodestra con persone meritevoli e coese attorno ad un programma per le famiglie e le imprese, già premiato dagli elettori". Lo ha dichiarato in una nota la vicepresidente del gruppo FI alla Camera Catia Polidori.