Macron negli Usa per convincere Trump su Iran, Siria, dazi e clima -3

Parigi, 23 apr. -

Teheran ha avvertito sabato che riprenderà "vigorosamente" l'arricchimento di uranio se Washington rompe l'accordo. Macron intende proporre a Donald Trump un accordo complementare, tra Paesi occidentali, ma il tempo stringe: la decisione americana è attesa per il 12 maggio. A Fox News il presidente francese ha detto che rispetto a questo accordo "non esiste piano B" per garantire che l'Iran non si doti dell'arma nucleare.

Altre divergenze si registrano al capitolo Siria: anche se i due hanno di recente rafforzato lo spazio di convergenza con l'attacco del 14 aprile, Trump vuole ritirare le truppe americane, prospettiva non apprezzata da Parigi.

Macron cercherà anche di far cambiare idea al collega Usa sul clima. Gli Stati Uniti si sono ritirati dagli accordi di Parigi, che Trump considera sfavorevoli per il suo Paese. "Sono desolato ma debbo dire che non funziona così, quindi desolato, ma penso che sia una grande responsabilità di fronte alla storia", ha detto Macron in una intervista a Cbs riguardo l'accordo firmato da Barack Obama nel 2015. "Sono abbastanza sicuro che il mio amico presidente Trump cambierà idea", ha aggiunto.

Quanto al commercio, Macron ha detto che "non si fa la guerra con gli alleati" e ha auspicato che Trump deecida di esentare l'Ue.