Roma, 23 apr. - "Grazie ai Molisani! La Lega entra per la prima volta in Consiglio Regionale e con i suoi 12.000 voti è decisiva per la vittoria del centrodestra. Siamo solo all'inizio, tornerò presto in Molise per mantenere tutte gli impegni presi, spero da Premier". Lo ha affermato in una dichiarazione il segretario della Lega Matteo Salvini.