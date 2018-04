Molise, Ronzulli (FI): modello centrodestra unito è vincente

Roma, 23 apr. - "Non avevamo alcun dubbio e le elezioni in Molise hanno confermato questa nostra certezza: il modello del centrodestra unito è vincente". Lo ha affermato in una nota Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia.

"Siamo inoltre estremamente soddisfatti - ha aggiunto - che Forza Italia guidata sul campo da Silvio Berlusconi, insieme alle liste civiche a noi collegate, abbia superato il 22 per cento dei consensi. E' un segno di vitalità straordinario e un messaggio chiaro a quegli avversari e a quei commentatori che davano il nostro partito e il nostro leader sulla via del declino".