Lavrov: raid Usa su Siria proprio quando si stava avviando pace

Mosca, 23 apr. - Gli attacchi missilistici occidentali alla Siria, motivati con il presunto attacco con armi chimiche nella città siriana di Douma, sono stati una "provocazione" che è arrivata proprio nel momento in cui stava per iniziare il processo costituzionale siriano. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov da Pechino.

"Stiamo seguendo gli sviluppi in Siria con grande ansia - ha detto Lavrov - perché proprio in quel momento, quando c'era un cambiamento cruciale nella lotta, non solo contro lo Stato islamico, ma anche contro gli altri terroristi rimasti, quando la Ghouta orientale è stata liberata dagli estremisti e quando ci sono state reali opportunità di avviare il lavoro della commissione costituzionale sulla Siria, al più presto possibile sulla base dei risultati del Congresso di dialogo nazionale a Sochi - proprio in questo momento una provocazione è venuta sotto il pretesto di un presunto uso di armi chimiche", ha detto Lavrov dopo i colloqui con il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, secondo Ria Novosti e Sputnik.