Tolmezzo (PD), 23 apr. - "Abbiamo mandato a casa il Pd in Molise, mandiamolo a casa anche in Friuli". Così Matteo Salvini, leader della Lega, a Tolmezzo, in provincia di Udine, nella seconda tappa del suo giro elettorale in regione, a sostegno del candidato del centrodestra Massimiliano Fedriga.