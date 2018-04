Governo,Rampelli(Fdi): "i molisani hanno stroncato velleità M5s"

Roma, 23 apr. - "Molise, botte piccola vino buono... i molisani hanno stroncato la velleità del M5S di conquistare la prima regione italiana, straperdendo la sfida con il centrodestra e inviando al Quirinale un chiaro segnale di chi debba avere l'incarico a firmare il nuovo governo". E' quanto scrive su Facebook il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Fabio Rampelli.

"Ora - ha aggiunto il capogruppo Fdi- aspettiamo il Friuli, per fare cappotto e non lasciare margini d'interpretazione rispetto alla volontà degli italiani di vedere attuati gli impegni presi dal centrodestra in campagna elettorale ... Occorre poi evidenziare che l'unico partito della coalizione che aumenta rispetto alle politiche è FDI, determinante per la vittoria di Donato Toma, cui auguriamo buon lavoro. I grillini approfittino di questo segnale per rinsavire e aprire un dialogo con chi ha vinto le elezioni politiche".