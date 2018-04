Corea del Sud, inchiesta sulla moglie del patron della Korean Air

Roma, 23 apr. - Ancora guai per la famiglia del patron della Korean Air (KAL), la compagnia aerea sudcoreana, Cho Yang-ho. La polizia di Seoul ha aperto un'inchiesta sulla moglie del numero uno del vettore, con l'accusa di aver maltrattato i dipendenti.

La seconda figlia di Cho questo mese è stata accusata di aver rovesciato dell'acqua in faccia a un manager di una società di pubblicità durante un accesso di rabbia durante una riunione d'affari. Nel 2014 un'altra figlia - all'epoca vicepresidente - è stata accusata di aver aggredito un assistente di volo dopo che gli aveva servito delle noccioline in un sacchetto invece che in una coppa.

L'ultimo caso riguarda la moglie di Cho. Lee Myung-hee, la quale avrebbe maltrattato verbalmente e fisicamente diversi dipendenti durante i lavori di rimodernamento della sua dimora e altri collaboratori della KAL urlando loro contro, schiaffeggiandoli e prendendoli a calci.

Nel weekend la famiglia Cho ha subito una serie di perquisizioni dopo che i media hanno scritto che, usando i voli KAL, sarebbero stati contrabbandati liquori e beni di lusso per evadere le tasse. Gli scandali hanno spinto 90mila persone a firmare una petizione per imepdire alla compagnia la parola "Korean" nel brand.