UnipolSai, al via l'assemblea dei soci per approvazione... -2

San Lazzaro S. (BO), 23 apr. - Durante la presentazione ai soci del bilancio di esercizio del 2017, il direttore generale di UnipolSai, Matteo Laterza, si è soffermato sul progetto di ristrutturazione di Unipol Banca che ha previsto la creazione di Unipol Rec, la società specializzata nel recupero di crediti deteriorati che hanno pesato per 824 milioni di euro sul risultato netto consolidato di Unipol. Un'operazione ad hoc che ha visto dal 30 giugno 2017 un aumento degli accantonamenti per sofferenze all'80%, un accantonamento al 40% sulle inadempienze probabili, e al 15% degli scaduti. "Tutto ciò - ha spiegato - ha comportato rettifiche lorde su Unipol Banca per circa 1,6 miliardi di euro e conseguentemente la svalutazione da parte di UnipolSai della partecipazione in Unipol Banca per circa 100 milioni di euro".

Per riportare gli indici di patrimonializzazione della banca sui livelli precedenti a quelli di attivazione di queste coperture, "la banca è stata ricapitalizzata per circa 900 milioni di euro e la quota parte di UnipolSai è stata di 380 milioni di euro". E' stata successivamente creata la società per il recupero delle sofferenze "frutto di una scissione parziale proporzionale di un compendio di circa 2,9 miliardi di sofferenze lorde coperte all'80% per un valore netto complessivo di circa 600 milioni di euro (300 di capitale e la parte restante è un finanziamento erogato pro quota da Unipol gruppo e UnipolSai circa 127 milioni di euro)".

Dal 1 febbraio, ha aggiunto Laterza "abbiamo completato la ristrutturazione del comparto bancario con l'avvio dalla nuova società specializzata nel recupero delle sofferenze".