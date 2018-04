Roma, 23 apr. - Gli azionisti di Rai Way, dalla quotazione in borsa del novembre 2014 ad oggi, hanno ottenuto un rendimento complessivo superiore all'86% "tra l'andamento del titolo in borsa e la crescita del dividendo". Lo ha sottolineato l'amministratore delegato Aldo Mancino intervenendo all'assemblea degli azionisti.

In particolare, ha spiegato, il titolo è cresciuto del 72% dall'Ipo mentre i dividendi distribuiti hanno superato i 114 milioni di euro.