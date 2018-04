UnipolSai, al via l'assemblea dei soci per approvazione bilancio

San Lazzaro S. (BO), 23 apr. - Alla presenza di 817 legittimati al voto, pari a circa 2,2 miliardi euro, il 79,6% delle azioni ordinarie, ha preso il via a San Lazzaro di Savena, nel bolognese, l'assemblea dei soci di Unipolsai convocata tra l'altro per l'approvazione del bilancio 2017 e la nomina del collegio sindacale e del suo presidente per gli esercizi 2018-2020.

Dopo i saluti del presidente Carlo Cimbri, l'assemblea è cominciata con la presentazione, come previsto al primo punto dell'ordine del giorno, del bilancio 2017 di UnipolSai che ha registrato un risultato netto consolidato, considerati gli effetti del piano di ristrutturazione del comparto bancario, pari a 537 milioni di euro, in crescita dell'1,8% (527 milioni nel 2016). In assemblea dovrà anche essere approvata la proposta di dividendo unitario pari a 0,145 euro per azione, in crescita del 16% rispetto al 2016.

In un altro punto di discussione i soci sono chiamati a nominare il collegio sindacale e il suo presidente per gli esercizi 2018-2020 e a votare la determinazione del relativo compenso: il board di UnipolSai ha proposto 75 mila euro l'anno per il presidente, 50 mila euro l'anno per ogni sindaco effettivo, al lordo delle ritenute e degli oneri di legge. (segue)