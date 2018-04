Istat, online il nuovo sito istituzionale

Roma, 23 apr. - Con un nuovo layout, una navigazione per aree tematiche e un sistema avanzato di ricerca d'archivio, si rinnova il sito web dell'Istat, che punta a una maggiore facilità di accesso e a una migliore fruibilità dell'informazione statistica. Il nuovo concept del sito stressa la centralità dei contenuti statistici con particolare attenzione all'accesso ai dati e alle statistiche aggregate per macro argomenti. La navigazione è per temi e presenta le informazioni organizzate in "Comunicati e analisi" (la statistica commentata), "Dati e indicatori" (macro e micro-dati), "Classificazioni e metadati". La ricerca in archivio rende accessibili i contenuti attraverso filtri per tipo di documento, per argomento, regione e tag.

Il nuovo layout adotta uno stile grafico minimale, sobrio e leggibile. La home page è connotata da un registro visuale vivace per suggerire percorsi, notizie, scorciatoie. Soluzioni grafiche differenti evidenziano le attività strategiche e innovative dell'Istat, ad esempio l'area dedicata alla ricerca in Istat e quella per le statistiche sperimentali, che documentano i primi risultati dell'utilizzo di nuove fonti e l'applicazione di metodi innovativi.