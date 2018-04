Molise,Mulè:cittadini vogliono essere governati da c.destra unito

Roma, 23 apr. - "Dal Molise viene trasmesso un messaggio chiaro che arriva dal popolo e che per questo va ascoltato e soprattutto rispettato: il centrodestra unito è la coalizione alla quale i cittadini si affidano per essere governati. Chi attribuiva alle regionali in Molise il valore di un test nazionale prenda dunque atto che: il centrodestra unito consolida il successo del 4 marzo e Forza Italia rimane centrale nella coalizione con un premio allo straordinario sforzo di Silvio Berlusconi che ha guidato in prima persona la campagna elettorale di Donato Toma mentre i Cinquestelle - che sognavano la conquista della prima regione in Italia - vengono puniti e ridimensionati con una emorragia evidente di consensi rispetto alle elezioni per il Parlamento. Il voto dice con chiarezza che la politica dei veti e delle ambizioni personali è stata punita. In democrazia ci si inchina con deferenza alla volontà popolare: la speranza è che l`umiltà e la responsabilità abbiano finalmente il sopravvento sull`arroganza". Lo afferma in una nota Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi di Camera e Senato.