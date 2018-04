Raiway, Agrusti: in grado di cogliere opportunità di mercato

Roma, 23 apr. - "L'andamento della posizione finanziaria netta conferma la forte generazione di cassa del business raggiungendo un rapporto sull'adjusted ebitda prossimo allo zero e garantisce flessibilità per cogliere potenziali opportunità di mercato". E' quanto sottolinea il presidente di Rai Way, Raffaele Agrusti, nella lettera agli azionisti allegata al bilancio 2017.

"Quanto fatto nel 2017 ed i risultati raggiunti con l'impegno costante del management e di tutto il personale - prosegue - gettano quindi le basi per il percorso di ulteriore sviluppo e consentono a RaiWay di guardare alle prossime sfide strategiche, tecnologiche e di mercato con la consapevolezza di poter recitare un ruolo da protagonista nel futuro della distribuzione dei segnali radio televisivi nel Paese, nell'interesse di tutti i suoi stakeholder".