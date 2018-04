Russia mette fuori uso YouTube: aiuta Telegram, la chat proibita

Mosca, 23 apr. - Fuori uso anche YouTube. Gli utenti del principale contenitore di video al mondo, hanno riscontrato grossi problemi in Russia e si sono lamentati delle interruzioni nella condivisione dei filmati. I problemi sono iniziati nella mattina a Mosca, San Pietroburgo, Ekaterinburg, Chelyabinsk, Volgograd, Kazan, Izhevsk, Kaluga e in altre città, secondo DownDetector.

A giudicare dalla mappa dei problemi tecnici, i problemi si sono verificati solo in Russia. Gli utenti notano che il sito non viene caricato principalmente sui browser Chrome e Opera.

Ieri, domenica 22 aprile, il Roskomnadzor ha annunciato l'inclusione nel registro dei media vietati un certo numero di indirizzi IP di Google, che possiede YouTube. Secondo il regolatore, Google in violazione del verdetto del tribunale russo, fornisce l'accesso a Telegram in Russia, la chat bandita perchè non vuole cedere le chiavi d'accesso ai servizi segreti.