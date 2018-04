Molise, M5s: non ha vinto c.destra, Fi e Lega non superano 10%

Roma, 23 apr. - "Non ha vinto il centrodestra ma il centrodestra coalizzato con una miriade di liste come Orgoglio Molise, Popolari per l`Italia, Unione di Centro, Iorio per il Molise, Movimento nazionale per la sovranità, Il Popolo della Famiglia. Il Cosiddetto centrodestra, alle elezioni regionali del Molise che per sua natura non si possono neanche comparare con elezioni politiche, ha ottenuto circa il 22% dei voti. E sia Forza Italia che la Lega non hanno superato il 10% di consensi". Lo dichiarano i capigruppo del Movimento 5 Stelle di Camera e Senato Giulia Grillo e Danilo Toninelli.