Salvini: non voglio un Governo imposto da Bruxelles

Trieste, 23 apr. - "L'unica cosa che non voglio è un governo imposto da Bruxelles, dalla Ue, per continuare a svenare gli italiani". Matteo Salvini, leader della Lega, questa mattina a Trieste. "Io temo e sento in giro la voglia di mettere le mani sui conti degli italiani, aumentare l'Iva, rimettere l'Imu, aumentare la benzina. Ricordo che il risparmio degli italiani è uno dei primi al mondo e non vorrei che qualcuno avesse voglia per imporre agli italiani un governo scelto dall'Europa per entrare nei nostri conti correnti e ritassare le nostre case. Questo - ha concluso Salvini - la Lega non lo permetterà mai".