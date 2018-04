Possibile, due mozioni a congresso: nuovo segretario il 12 maggio

Roma, 23 apr. - Sono due le mozioni presentate al congresso di Possibile. Dopo le dimissioni irrevocabili rassegnate a marzo da Giuseppe Civati, è partita ufficialmente la competizione per la segreteria. In corsa ci sono il tandem formato dai due ex deputati di Possibile, Beatrice Brignone e Andrea Maestri, e David Tozzo. Da oggi, come spiega una nota di Possibile, inizia la fase di discussione nei comitati, che terminerà il 6 maggio.

"Dal 7 fino all'11 maggio, invece, gli iscritti dovranno votare sull'apposita piattaforma le mozioni per decretare i vincenti - continua la nota -. Tra il 12 e il 13 maggio, infine, è prevista la proclamazione".