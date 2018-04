Molise, Carfagna: c.destra vincente, non esiste governo senza Fi

Roma, 23 apr. - "La vittoria del centrodestra in Molise conferma il risultato del 4 marzo: gli italiani vogliono che a guidarli sia una coalizione con una visione chiara ed un programma pragmatico ed efficace. Abbiamo dato prova di essere coesi e abbiamo portato Donato Toma, una persona per bene, alla guida della Regione. L`impegno del Presidente Berlusconi, di Forza Italia, di tutti i parlamentari e della coordinatrice regionale Annaelsa Tartaglione, è stato premiato: Fi è il primo partito della coalizione. Ora ci auguriamo che il Movimento 5Stelle, che aveva investito il voto molisano di una valenza nazionale, voglia trarre dal risultato le giuste considerazioni: il centrodestra unito non solo esiste ma ha vinto di nuovo e loro non sono una forza di governo. Anche alla luce di questo risultato non è quindi ipotizzabile un esecutivo che non comprenda Forza Italia, perno e baricentro della coalizione di centrodestra". Le scrive Mara Carfagna, vice presidente della Camera dei deputati, di Forza Italia, sulla sua pagina Facebook.