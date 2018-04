Tim, Elliott interrompe sollecitazione deleghe assemblea domani

Milano, 23 apr. - Elliott comunica in una nota, datata 22 aprile, la propria decisione di interrompere la sollecitazione di deleghe promossa per l'assemblea di Tim di domani "stante il quadro di incertezza venutosi a creare a esito delle azioni giudiziarie prima annunciate da Tim e proposte in concreto solo il 13 aprile con riferimento alla decisione del collegio sindacale di integrare l'ordine del giorno dell'assemblea del 24 aprile".

Per oggi è attesa la decisione del Tribunale di Milano sul ricorso presentato dal cda di Tim e da Vivendi contro la decisione dei sindaci di integrare l'odg dell'assise di domani con la richiesta del fondo Elliott di revocare sei consiglieri targati Vivendi e nominarne altri sei da una propria lista.