Donato Toma nuovo governatore Molise, centrodestra sconfigge M5s

Roma, 23 apr. - L'avvocato di Forza Italia Donato Toma è il nuovo governatore del Molise con il 43,5% dei consensi, cinque punti avanti ad Andrea Greco, il candidato del Movimento cinque stelle che si ferma al 38,4%. Carlo Veneziale per il centrosinistra arriva terzo con il 16,9%, mentre Agostino Di Giacomo per Casa Pound è allo 0,42%.

Interessanti i risultati sui voti ai partiti che vedono il Movimento cinque stelle come prima forza politica del Molise con il 31,6% dei voti ma ben lontana dal 44% delle elezioni politiche del 4 marzo. Al secondo posto, e prima della coalizione di centrodestra con un punto percentuale di scarto, Forza Italia con il 9,4% (la Lega ha l'8,2% e Fratelli d'Italia il 4,4%). Il Pd scivola addirittura all'8,8%. Buon risultato per le forze centriste: Popolari per l'Italia conquista il 7% mentre l'Unione di centro il 5,1%.

Toma, nella sua prima dichiarazione da neo governatore molisano ha reso noto che la prima telefonata di auguri la ha ricevuta dal presidente Fi dell'Europarlamento Antonio Tajani. "Si è messo a disposizione e noi chiederemo che ci supporti", ha affermato perchè ""in Ue - ha detto Toma alzando le spalle per le polemiche sulla rappresentanza molisana a Bruxelles- non si va a fare gite ma a spingere i nostri progetti e si torna a casa con il risultato: i fondi europei devono arrivare ed essere spesi sl territorio. Questa è una nostra priorità"