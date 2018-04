Governo, Ginefra: convocare con urgenza assemblea nazionale Pd

Roma, 23 apr. - "Gli elettori del Pd potranno anche essere schierati sulla posizione della maggioranza del Partito ovvero l`opposizione prima di tutto, ma come confermano quello del Molise questa scelta appare agli italiani come irrilevante e porterà il Partito alla progressiva estinzione. Occorre cambiare linea, prima che sia troppo tardi. Compito di una classe dirigente è guidare i processi con lucidità e non semplicemente limitarsi ad assecondare il sentimento prevalente". Così sul suo profilo facebook il componente della Direzione nazionale Pd Dario Ginefra. "Si convochi, senza ulteriori esitazioni, l`Assemblea nazionale del Partito per definire un nuovo percorso che possa determinare la ripartenza del Pd e del Centrosinistra tutto", conclude Ginefra.