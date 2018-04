Siria, Oxfam: "Comunita` internazionale non può più fallire" -4

Roma, 23 apr. - 2,7 milioni di bambini siriani non torneranno a scuola

A questo quadro drammatico si aggiungono i diritti negati a circa 2,7 milioni di bambini dentro e fuori dalla Siria che ancora non possono tornare a scuola (1 su 3), assieme alla mancanza di tutela legale per milioni di siriani scappati nei paesi vicini a cui vengono negati un presente e un futuro dignitosi. In questa direzione quindi è fondamentale anche sostenere i paesi dell`area che stanno ospitando 5,6 milioni di siriani fuggiti dalla guerra.