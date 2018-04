Siria, Oxfam: "Comunita` internazionale non può più fallire" -3

Roma, 23 apr. - "In uno dei momenti più difficili dall`inizio di un conflitto atroce che in sette anni ha già causato oltre 400 mila vittime e costretto quasi 12 milioni di persone ad abbandonare le proprie case (con 6 milioni di sfollati interni e 5,6 milioni di rifugiati fuori dalla Siria), le priorità per la comunità internazionale dovrebbero essere garantire la sicurezza dei civili e un impegno concreto nello stanziamento degli aiuti, ma senza la possibilità per le organizzazioni umanitarie di lavorare in sicurezza, tantissime persone continueranno a morire. - ha detto Paolo Pezzati, policy advisor per le emergenze umanitarie di Oxfam Italia - Una precondizione che potrà essere raggiunta solo con un cessate il fuoco duraturo tra le parti in conflitto.

Ma a Bruxelles, chiederemo anche un impegno maggiore sul fronte dei reinsediamenti come di altre forme di protezione umanitaria dei più vulnerabili, pari al 10% della popolazione rifugiata siriana. Ad oggi malgrado il reinsediamento venga definito come prioritario da molti governi, meno del 3% di rifugiati è giunto nelle nazioni ricche. Gli Usa, quest`anno, ne accoglieranno solo undici!". Basti pensare che nel 2017 per ogni rifugiato siriano tornato a casa tre sono stati sfollati nuovamente.

(Segue)