Siria, Oxfam: "Comunita` internazionale non può più fallire" -2

Roma, 23 apr. - Finanziata per poco più del 20% la risposta umanitaria

Ad oggi la risposta umanitaria ad una delle più gravi crisi degli ultimi decenni è finanziata per poco più del 20%, mentre i bisogni della popolazione continuano ad aumentare in modo esponenziale, anche a causa dei continui attacchi a civili inermi e a infrastrutture chiave come scuole e ospedali. Oltre 13 milioni di persone hanno urgente bisogno di aiuti per poter sopravvivere.

Sempre più difficile portare aiuti, oltre 7 milioni di siriani in trappola

In questo momento sono circa 7,3 milioni i siriani intrappolati in aree disseminate di esplosivi, esposti al rischio di attacchi e costretti a sopravvivere senza quasi nessun accesso ai servizi di base. Il tutto in un paese dove con l`intensificarsi della guerra, portare soccorso alla popolazione è sempre più difficile e dalle parti in conflitto viene spesso negata alle organizzazioni umanitarie la possibilità di soccorrere i civili che rimangono coinvolti negli scontri. Basti pensare che l`anno scorso sono stati autorizzati solo 47 su 172 convogli umanitari messi in campo dalle Nazioni Unite, mentre nel 2016 ne erano stati consentiti 117 su 258 (il 43%).

(Segue)