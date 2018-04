Siria, Oxfam: "Comunita` internazionale non può più fallire"

Roma, 23 apr. - I donatori e i governi che si incontreranno il 24 e 25 aprile a Bruxelles, in occasione della seconda conferenza sulla crisi siriana, devono produrre un risultato concreto per alleviare le sofferenze di milioni di siriani allo stremo. È l`allarme lanciato oggi da Oxfam e altre 7 organizzazioni umanitarie al lavoro nel paese.

Uomini, donne e bambini costretti a sopravvivere in un paese ridotto in macerie da una guerra che ha già prodotto oltre 700 mila sfollati, solo dall`inizio dell`anno. Per questo è prioritario che la comunità internazionale, mantenga gli impegni assunti per lo stanziamento degli aiuti umanitari e la protezione dei civili intrappolati nel conflitto. Senza, sarà sempre più difficile soccorrere la popolazione.

(Segue)