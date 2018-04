Eatalianissimo, serata a Eataly Mosca per ambasciatore ... -2

Mosca, 23 apr. - Eataly propone l`esperienza italiana attraverso 19 punti ristoro tra cui 2 caffetterie, 11 corner take away, 6 ristorantini tematici, un ristorante gourmet e 6 laboratori di produzione a vista: mozzarella, formaggi, birra, gelato, pane e pasticceria. Il Mercato delle eccellenze italiane offre una selezione di oltre 6.000 prodotti. In tempo di sanzioni, un vero miracolo italiano.

L`istruzione è un pilastro fondamentale della filosofia di Eataly per la promozione della cultura del buon cibo: per questo a Eataly Mosca c`è La Scuola, un`aula per lezioni di cucina e degustazioni. Non manca la cantina di stagionatura del formaggio per raccontare una delle eccellenze italiane più famose. Attraverso i tour guidati Eataly Mosca si impegna a far conoscere nel migliore dei modi la biodiversità e le tradizioni enogastronomiche italiane.