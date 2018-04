Salvini: spero incotrare Fico già domani, nuovo governo subito

Roma, 23 apr. - "Con Fico ci incontriamo, spero gia' domani, e gli ribadiro' questo: il voto degli italiani e' chiaro, il voto dei molisani e' chiaro come lo sara' tra qualche giorno il voto dei cittadini del Friuli Venezia Giulia, quindi partiamo". Lo ha dichiarato Matteo Salvini, oggi a Trieste, prima tappa del suo tour in Friuli Venezia Giulia. "Si e' parlato anche troppo, le imprese e le famiglie non possono aspettare. Noi siamo pronti, ci sediamo attorno ad un tavolo con gli altri e per cinque anni ricostruiamo questo Paese", ha concluso.