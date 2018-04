Raid iracheno in Siria, Baghdad: ucciso "il numero 2 dell'Isis"

Roma, 23 apr. - Nel raid aereo compiuto in Siria dall'aviazione irachena lo scorso 19 aprile "è rimasto ucciso il numero due dell'organizzazione terroristica dello Stato Islamico" (Isis): lo riferiscono media iracheni.

"Le forze aeree irachene sono riuscite a eliminare il numero due di Daesh, noto come Abu Lukman al Suri (il siriano) in una raid aereo compiuto in territorio siriano a seguito di precise informazioni d'intelligence su una riunione in un edificio all'interno della Siria", ha detto alla tv satellitare curda Rudaw, una fonte dell'intelligence irachena. (Segue)