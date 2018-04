Think Tech Italia, quarto anno in Usa per eMerge Americas

Roma, 23 apr. - "Ricercare, Investire e Innovare per crescere: questo è il messaggio di Think Tech Italia 2018 alle imprese italiane per poter essere competitive e misurarsi in un mercato fortemente globalizzato come quello ad alto contenuto tecnologico". E' il commento di Fabio De Furia, Presidente della Miami Scientific Italian Community, in occasione dell`apertura di eMerge Americas, la principale manifestazione in USA e America Latina focalizzata sulle nuove tecnologie, in calendario a Miami il 23-24 aprile.

"Così, il know-how, la ricerca scientifica, l`innovazione e la tecnologia - prosegue De Furia - sono gli asset strategici a disposizione delle imprese italiane per eccellere e mostrare al mondo le proprie capacità e potenzialità e, in questo senso, eMerge Americas rappresenta la grande occasione per incontrare i principali players del settore, confrontarsi con i decisori e gli influencer, trovare partner e investitori per progetti di ricerca e promuovere il Made in Italy tecnologico verso i mercati, come Miami e la Florida, che rappresentano un importante hub commerciale, tecnologico, logistico e finanziario per l'intero continente americano".

Think Tech Italia, giunto alla 4° edizione, è il progetto realizzato dalla Miami Scientific Italian Community e dedicato specificamente all'internazionalizzazione di aziende e start up italiane - ad alto contenuto tecnologico - che operano nel settore della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico e anche l'unica realtà aggregativa del sistema produttivo in rappresentanza dell'Italia che "innova". L'obiettivo è presentare l'eccellenza imprenditoriale italiana della piccola e media impresa legata a settori innovativi e, attraverso una piattaforma di partenariato, favorire l'incontro e il dialogo con i centri di ricerca, i venture capital, i private equity, le università, gli incubatori d'impresa, le innovation companies di grandi e medie dimensioni ed il tessuto capillare della ricerca e sviluppo negli USA e internazionali.

eMerge Americas, alla V edizione, è tra gli eventi più importanti a livello mondiale per l`innovazione tecnologica ed il settore digital e conta con la presenza di oltre 6000 tra i più importanti operatori scientifici ed economici, rappresentanti istituzionali, investitori, aziende e start up e, non a caso, si svolge in Florida, terzo stato USA per presenza di aziende ICT con oltre 25.000 imprese attive e oltre 250.000 dipendenti specializzati: specie nelle zone di Orlando-Tampa, Palm Beach, Ft. Lauderdale e Miami, con un`alta concentrazione di start up e centri di ricerca.