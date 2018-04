Governo, La Russa: premier di centrodestra e mai con il Pd

Roma, 23 apr. - "Credo che Giorgia Meloni con assoluta coerenza abbia detto sin dall'inizio: non siamo disponibili a sostenere un governo a guida 5 Stelle, siamo assolutamente disponibili a sostenere un governo di centrodestra con un premier indicato dal centrodestra, in particolare dal partito che nella coalizione ha preso più voti, sostenuto non dal Pd perché il Pd ha governato fino ad adesso e noi siamo stati all'opposizione, ma potremmo avere in un governo di centrodestra il sostegno di un'altra forza di opposizione, quella di Di Maio". Lo ha detto Ignazio La Russa, di Fratelli d'Italia, a proposito delle ipotesi di governo, ad Agorà, il programma condotto da Serena Bortone su Rai3.