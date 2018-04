Friuli, Salvini: tornerò a inizio maggio con Fedriga presidente

Trieste, 23 apr. - "Torno i primi giorni di maggio con la Lega al Governo e con Massimiliano Fedriga alla presidenza della Regione Friuli Venezia Giulia". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, salutando i triestini al primo dei suoi incontri elettorali in Friuli Venezia Giulia. Salvini, tra l'altro, ha dato atto a Massimiliano Fedriga di aver rinunciato ad un possibile incarico ministeriale per tornare nella sua terra per fare il presidente del Friuli Venezia Giulia. Fedriga, prendendo a sua volta la parola, ha detto di voler dar vita, se eletto, ad un governo "non del presidente ma dei cittadini" ed ha annunciato che chi farà l'assessore nella sua Giunta non potrà avere altri incarichi, in particolare di consigliere regionale.