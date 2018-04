Palestinese ucciso in Malaysia, polizia diffonde identikit killer

Roma, 23 apr. - La polizia della Malaysia ha diffuso oggi gli identikit ottenuti via computer di due uomini sospettati di essere i killer dello scienziato palestinese freddato a Kuala Lumpur due giorni fa. Fadi Mohammad al-Batsh, 35 anni, è stato ucciso da dieci colpi di pistola sparati da uomini a bordo di una moto mentre la vittima stava andando in una moschea per pregare all'alba.

La famiglia di Batsh, membro del movimento islamista palestinese Hamas, che si ritiene sia un esperto di missili, ha accusato l'agenzia di spionaggio israeliana il Mossad di avere ordinato l'omicidio, ma Israele ha negato l'accusa. (Segue)