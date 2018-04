Boccia (Pd): non resta che il Governo M5s-Pd, ho fiducia in Fico

Roma, 23 apr. - "Dopo il prossimo incarico che conferirà il presidente Mattarella ci sarà un altro Pd e avremo bisogno di una direzione per decidere la linea" "ma è evidente che il Pd è finalmente uscito dal freezer: è palese e sotto gli occhi di tutti che si è scongelato". Lo ha detto il parlamentare del Pd Francesco Boccia intervistato a Rainews 24 a proposito della formazione del nuovo governo

. "Si sta entrando in un'altra fase politica", ha aggiunto Boccia, "non resta che un accordo serio tra Pd e Movimento cinque stelle" nell'ambito del centrosinistra. E in questo senso "ho molta fiducia nella eventuale esplorazione del presidente M5s della Camera Roberto Fico che è cresciuto a pane e sinistra". Di contro, "é bene che Luigi Di Maio - ha sottolineato Boccia, esponente della minoranza dem di Michele Emiliano- scelga con chiarezza fra centrodestra e Pd. Gli consiglio di farlo subito perchè le differenze fra sinistra e destra sono profonde e chi in questi anni le ha negate è finito per farsi dolorosamente molto male".

Inoltre, "Di Maio - ha detto ancora Boccia- deve accettare di aprire una trattativa seria e completa con il Pd sul nuovo governo mettendo da parte la conditio sine qua non della sua premiership che mi pare finora abbia sempre mantenuto. Il premier fa parte della trattativa e lo si decide al momento dell'accordo. E dopo e non prima del confronto che si potrà sapere se il fornaio è lo stesso che si è candidato per loro alle elezioni".

Quanto al no finora granitico di Matteo Renzi ad un accordo di governo con M5s, "Renzi - ha commentato Boccia- è un autorevole esponente del Partito democratico che è una comunità e che deve ora dimoistrare di essere generoso con il suo partito così come il Pd lo è stato con lui negli anni passati. Anche la sconfitta pesante in Molise conferma la gravità della nostra crisi evidente. La sola vittoria recente è stata quella di Nicola Zingaretti che è nel riuscito nel quasi miracolo di rimettere insieme il centrosinistra. E' evidente cche dobbiamo riaprire il cantiere del centrosinistra e i cancelli a tutti. Zingaretti come Emiliano Orlando Richetti e credo anche qualche nome di donna sono tutte persone che potranno concorrere per ricostruire insieme il centrosinistra".