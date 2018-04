Da Bloomberg 4,5 mln per rispettare impegno Usa in accordo Parigi -2

Washington, 23 apr. - "L'America si è assunta un impegno e come americano, se il governo non lo fa, abbiamo tutti delle responsabilità - ha detto Bloomberg alla Cbs - io posso farlo. Quindi, sì, manderò loro un assegno con i soldi che l'America aveva promesso all'organizzazione come se li avessero presi dal governo federale".

L'ex sindaco di New York ha poi auspicato che Trump cambi idea per il pagamento dovuto dagli Usa il prossimo anno: "Dovrebbe cambiare idea e dire che qui c'è davvero un problema. L'America è parte del problema. L'America è una grande parte della soluzione e dovremmo collaborare e aiutare il mondo a fermare un potenziale disastro".