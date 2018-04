Da Bloomberg 4,5 mln per rispettare impegno Usa in accordo Parigi

Washington, 23 apr. - Il miliardario ed ex sindaco di New York, Michael Bloomberg, ha annunciato che pagherà 4,5 milioni di dollari al segretariato Onu per i cambiamenti climatici per rispettare l'impegno annuale Usa nell'ambito dell'accordo di Parigi del 2015.

Il presidente americano Donald Trump ha annunciato lo scorso giugno il ritiro degli Usa dall'intesa siglata dal suo predecessore, Barack Obama. Subito dopo l'annuncio di Trump, proprio Bloomberg assunse la guida di un gruppo di circa 1.000 imprenditori e funzionari di governo che promise di rispettare l'accordo. (Segue)