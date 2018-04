Gasparri: da Molise segnale per centrodestra unito e vincente

Roma, 23 apr. - "Se nel Molise sarà confermato nelle prossime ore il risultato che si sta delineando, senza fare di queste elezioni una sorta di giudizio universale, non possiamo non rilevare una serie di fatti positivi. Quando si tratta di amministrazione di scelte concrete, non solo di un sondaggio di opinione, i grillini arretrano e il centrodestra vince. Pur in presenza di numerose liste legate alla vita del territorio, che hanno allargato ma anche per certi versi frammentato l`area del centrodestra, Forza Italia ottiene un risultato più che soddisfacente. Ciò anche grazie all`impegno diretto e personale di Silvio Berlusconi che si è speso con grande decisione e generosità. Sarebbe sbagliato trarre da questo risultato conseguenze definitive, come molti commentatori esagerando hanno fatto, ma sarebbe sbagliato non tenere conto di una tendenza chiara e forte". Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.

"In Molise vince il centrodestra, domenica prossima in Friuli-Venezia Giulia stravincerà il centrodestra. Se si dovesse spaccare o se le vie del governo dovessero andare in altre direzioni si creerebbe un grave strappo, con un danno non solo ad una delle coalizioni in campo, ma alla stessa logica della democrazia e alla volontà dei cittadini", conclude.