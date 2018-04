Trieste, 23 apr. - "Dopo 5 anni di amministrazione, il Pd non è primo, non è secondo, ma è terzo e pensate - così Matteo Salvini, leder della Lega, oggi a Trieste, commentando le Regionali in Molise - che in quella terra la Lega si presentava per la prima volta nella storia delle elezioni regionali; abbiamo preso gli stessi voti del Pd che è lì da una vita. Abbiamo permesso di eleggere il governatore del centrodestra con i voti della Lega".