Governo, Salvini: spero che adesso cadano tutti i veti

Trieste, 23 apr. - "Spero che tutti i veti cadano". Così Matteo Salvini, segretario nazionale della Lega, oggi a Trieste. "Centrodestra e 5 Stelle governino già da questa settimana, ma a guidare il Governo siano i primi arrivati - ha aggiunto il leader della Lega - anche se non dico Salvini o morte. Per me guidare il Governo sarebbe un onore ma non è un dramma se non succederà". Ai giornalisti che gli chiedevano se ci potrebbe essere un nome `terzo', Salvini ha risposto: "anche un quarto, un quinto", purché sia indicato dalla Lega e porti avanti il programma.