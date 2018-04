Governo, Salvini: "buon lavoro a Mattarella, facciamo veloce"

Trieste, 23 apr. - "Auguriamo buon lavoro al presidente Mattarella, che ovviamente farà le sue scelte. Sottovoce ci tengo che da Trieste gli arrivi questa indicazione: facciamo veloce, noi le idee ce le abbiamo chiare ed il programma è pronto e se qualcuno scende dal piedistallo e ci mettiamo da domani mattina alla scrivania a lavorare, diamo entro una settimana un governo agli italiani che risponde al loro voto e cominciamo a smontare pezzo per pezzo le schifezze del Partito Democratico". Lo ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini, durante un incontro elettorale a Trieste, prima tappa del suo tour in Friuli Venezia Giulia dove si voterà domenica prossima per le elezioni Regionali.