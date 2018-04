Cerved: per 8mila comuni italiani 23 mld di crediti problematici

Roma, 23 apr. - Sono più di 23 miliardi di euro i crediti che i circa 8 mila comuni italiani, secondo gli ultimi bilanci 2016 ovvero quelli disponibili, faranno fatica a riscuotere, il 15% in più rispetto ai 20 dell`anno precedente. A dirlo è Cerved, operatore italiano per l`analisi del rischio e la gestione del credito, che ha fatto un`attenta analisi dei bilanci.

Si tratta di crediti di parte corrente, tasse come Imu, Tari, Tasi, Tosap (occupazione di spazi pubblici), ma anche entrate patrimoniali come multe stradali o rette scolastiche - che però sono sorti da almeno 12 mesi e quindi vanno contabilizzati in una specifica voce di bilancio. Parliamo di quasi la metà del totale delle entrate (47%) che siccome non è stata incassata entro un anno ha un`alta probabilità di non venire incassata mai, perché più passa il tempo e peggio è.

"La PA, così come le aziende private, dovrebbe cercare di rientrare dei crediti nella più alta percentuale possibile e in poco tempo, in modo da avere la liquidità necessaria per pagare i fornitori ed erogare i servizi ai cittadini - commenta Marco Nespolo, amministratore delegato di Cerved -. La soluzione è affidarsi a chi ha sviluppato strumenti e procedure dedicate che permettono di intervenire tempestivamente in via bonaria e stragiudiziale, recuperando tra il 30 e il 40% del denaro nell`arco di settimane o di mesi, mentre affidarsi alle cartelle esattoriali significa seguire un iter burocratico che fa passare in media 5 anni per arrivare a incassare non oltre il 5%. Questi 23 miliardi non ricossi, che rappresentano una seria carenza di liquidità per i Comuni, hanno altissime probabilità di tradursi in buchi di bilancio permanenti, con ricadute pesanti su tutti i cittadini. I Comuni più virtuosi hanno cominciato ad accorgersene, con ottimi risultati in termini di costi/benefici. È incredibile quante situazioni si risolvono con un approccio proattivo, oltre a riflettersi positivamente sul rapporto con il cittadino, che sente la PA più collaborativa, meno distante e vessatoria".