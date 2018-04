Toti: Molise conferma politiche, ora governo centrodestra-M5s

Roma, 23 apr. - "Spero che ci siano ancora tutte le vie aperte da percorrere, ma il tempo stringe. Auspicherei che i partiti si confrontassero sui programmi perché finora hanno giocato alle figurine e ai veti, una cosa insopportabile in democrazia. Vorrei non escludere la strada di un'intesa fra centrodestra e M5s, perché riflette il voto degli italiani alle urne". Per Giovanni Toti, presidente della Liguria, a Circo Massimo su Radio Capital un governo fra cinquestelle e la coalizione guidata da Matteo Salvini è un'ipotesi ancora praticabile.

Una strada, a giudizio di Toti, rafforzata anche dal risultato delle Regionali in Molise. "In Molise - ha fatto osservare- ha votato circa il 52% degli elettori, un dato abbastanza basso, le due liste che fanno riferimento a Forza Italia, Orgoglio Molise e la stessa Forza Italia sostanzialmente consolidano un briciolo in piu' il voto delle politiche. La Lega si conferma sui livelli delle politiche, i Cinque stelle arretrano un po' come storicamente gli accade alle elezioni amministrative. Direi quindi nulla di nuovo sotto il sole".

"Salvini ha detto quello che vuole fare, la coalizione di centrodestra è la prima del Paese e lui ne è il leader, quindi si parte dal programma del centrodestra e spetta a lui indicare la premiership - aggiunge Toti - . Il Rosatellum costringe a matrimoni non d'amore ma di convenienza, che si celebrano in Parlamento con l'arte della mediazione. I cinquestelle non hanno vinto, potranno contribuire al programma con dei punti qualificanti e alcune personalità, ma non possono pretendere di dettare legge". E rivolto alle Camere aggiunge: "Troverei ragionevole se anche il Parlamento cominciasse a pensare a una nuova legge elettorale".

Sul temporeggiamento del leader leghista, commenta: "Evidentemente Salvini si è sentito con Luigi Di Maio e ha qualche spiraglio che non conosciamo. Spero in un ravvedimento operoso dei cinquestelle rispetto al veto contro Forza Italia, perché va rispettata la grammatica del voto degli italiani". Quanto invece alle parole offensive contro il M5s di Silvio Berlusconi, Toti minimizza e le annovera tra "i falli di reazione". Mentre respinge le ipotesi sia di un "tradimento"