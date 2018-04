Governo, Rosato: ci misuriamo con M5s solo se chiude forno Lega

Roma, 23 apr. - "C`è una trattativa in atto tra Lega e M5s mi sembra tutto tranne che tramontata. Per noi non si può iniziare una discussione di merito se c`è una trattativa aperta tra Lega e Cinque Stelle. Decidano se questo fidanzamento che dura da 60 giorni porti a un matrimonio oppure no. Se questo tentativo fallisce con la Lega, ci misureremo con il Movimento Cinque Stelle anche sul programma ma devono dirci formalmente che è concluso il tentativo di fare il governo con la Lega". Lo ha detto Ettore Rosato, Pd, vicepresidente alla Camera, commenta ai microfoni di `6 su Radio 1`.

"Sul programma rischiano facilmente di trovare un accordo se si va al ribasso, l`importante è capire se hanno un`impostazione politica che con la Lega vogliono chiudere magari prendendosi Forza Italia mascherata. Hanno la possibilità di fare un`intesa? La facciano! Se non sono capaci ci sarà allora un confronto con il Pd che porterà le proprie ragioni, i propri punti programmatici ma non siamo la loro ruota di scorta", ha concluso.