Rotondi: Molise solo anticipo, Silvio raddoppierà i voti

Roma, 23 apr. - "Avete visto? Silvio raddoppierà i voti, il Molise è solo un anticipo. Forza Italia, Civiche, Popolari e Udc insieme sono al doppio delle politiche". E' il commento al risultato del Molise del segretario di Rivoluzione Cristiana Gianfranco Rotondi. "Chi dice che Berlusconi ha paura delle elezioni? Se Renzi è sull`Aventino, Salvini e Di Maio falliscono, chi dice che non raddoppierà i voti l`unico che apparirà responsabile, Silvio Berlusconi? Ricordate che ha preso il 14 per cento senza un solo comizio e senza neppure essere candidato", aveva detto ieri a "Non è l'Arena" su La7 Gianfranco Rotondi.